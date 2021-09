Angriff in Neuss : 14-Jähriger auf Spielplatz ausgeraubt und mit Glasscherbe verletzt

Neuss Die Polizei sucht nach vier Unbekannten, die einen 14-Jährigen in Neuss auf einem Spielplatz ausgeraubt und leicht verletzt haben.

Vier Unbekannte sollen am am Dienstag, 21. September, in der Zeit zwischen 21.15 bis 21.45 Uhr einen 14 Jahre alten Neusser auf einem Spielplatz an der Engelbertstraße beraubt haben.