Nach Fahndung in Neuss : Mutmaßliche Kioskräuber stellen sich der Polizei

Nach Fahndung in Neuss

Neuss Zwei Unbekannte haben am 12. Oktober einen Kiosk in Neuss-Gnadental überfallen. Nachdem die Polizei unter anderem mit Überwachungsbildern nach den Tätern fahndete, stellten sich nun zwei Männer.

Ein 16- und ein 18-Jähriger stellten sich nach Polizeibericht am Freitag, 6. November bei der Polizeiwache Neuss. Zuvor war mit Bildern einer Überwachungskamera nach Tatverdächtigen gefahndet worden, die am Montag, 12. Oktober, gegen 18.30 Uhr einen Kiosk an der Konradstraße überfallen haben sollen.