Nach Raub auf Kiosk : Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen in Neuss

Neuss Zwei Unbekannte haben am Montag, 12. Oktober, einen Kiosk in Neuss-Gnadental überfallen. Mit Bildern der Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach den Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilt, war es am Montag, 12. Oktober, gegen 18.30 Uhr als zwei Unbekannte das Geschäft an der Konradstraße überfallen haben. Die mit einem Mund-/Nasenschutz maskierten Männer forderten die Herausgabe von Bargeld und Tabakwaren. Ihre Forderung unterstrichen sie, indem sie den Angestellten mit einem Messer und einer Schusswaffe bedrohten. Anschließend floh das Duo mit seiner Beute, welches es in einer Sporttasche (schwarz mit grauen Rändern) packte, zu Fuß in Richtung Gagelweg.