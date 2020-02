Vorfall in Rommerskirchen : Mutter und Sohn flüchten nach Verkehrsunfall zu Fuß

Rommerskirchen Ein Sprinter und ein Mercedes sind am Dienstagnachmittag kollidiert. Als sich der Sprinterfahrer den Schaden ansehen wollte, bemerkte er, dass der Mercedes-Fahrer offenbar mit seinem Auto flüchten wollte. Als das nicht gelang, lief er zu Fuß davon.

Das teilt die Polizei mit. Ein Sprinterfahrer war am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs als ihm - nach eigenen Angaben - an der Einmündung "Am alten Wasserwerk" plötzlich ein Mercedes die Vorfahrt nahm und in die Seite fuhr.