Mutmaßlicher Diebstahl in Neuss Polizei nimmt Autoaufbrecher fest

Polizeibeamte konnten am Donnerstag, 24. August, gegen 4.40 Uhr einen 29-jährigen Mann festnehmen, der an der Bahnstraße die Scheibe eines Pickups eingeschlagen hatte. Ein Anwohner informierte umgehend die Polizei, die den Täter vorläufig festnehmen konnte. Bei dem Mann wurden zudem Gegenstände aufgefunden, von denen die Ermittler annehmen, dass sie aus weiteren Autoaufbrüchen stammen könnten (wie drei Laptops der Marken Acer und Gigabytes) sowie eine geringe Menge Marihuana. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sichergestellten Gegenstände wieder erkennen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.