Polizei sucht Hinweise : Mehrere Einbrüche in Neuss

Neuss Am Wochenende hat es mehrere Einbrüche in Neuss gegeben. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Das teilt die Polizei mit. Unbekannte hebelten am Samstag, zwischen 16:20 Uhr und 21:40 Uhr eine Terrassentür auf und brachen in eine Doppelhaushälfte an der Viersener Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen fiel den Tätern Geld und Schmuck in die Hände.

In der Nacht zum Samstag haben Einbrecher ein Fenster in einem Einfamilienhaus an der Parkstraße aufgehebelt. Über Diebesgut liegen keine Erkenntnisse vor.

Am Samstagmorgen brachen Unbekannte in en Mehrfamilienhaus an der Euskirchener Straße ein. Sie drückten gewaltsam die Wohnungstür ein und stahlen Geld.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

