Verletzte Frau aus Neuss : Mann nach abendlicher Messer-Attacke vor Gericht

Vor dieses Haus hatte sich das Opfer am 5. Oktober gerettet. Foto: Patrick Schüller

Neuss Ein Mann aus Meerbusch muss sich ab 2. April vor dem Landgericht Düsseldorf wegen versuchten Totschlags verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einer Neusserin am 5. Oktober 2018 gegen 18.45 Uhr zwischen der Christian-Schaurte-Straße und der Marienburger Straße gefolgt zu sein und die Frau schließlich in einem Sackgassen-Bereich mit einem Messer am Hals verletzt zu haben.

Das Messer soll eine Klingenlänge von etwa 15 bis 20 Zentimeter gehabt haben. Der Mann war zum Tatzeitpunkt 33 Jahre alt, die Frau 29 Jahre alt. Allerdings hat der Angeklagte die Situation anders geschildert. Er hat sich dahingehend eingelassen, er habe die Geschädigte mit einem unbekannten Mann sprechen sehen, dieser habe ihn plötzlich angegriffen. Er sei dabei an der Hand durch das Messer verletzt worden. Der Angeklagte bestreitet zudem, dass er die Frau mit einem Messer am Hals verletzt habe.

Beide hatten sich offenbar über das Internet kennengelernt und zwischen 2012 und 2015 eine Beziehung. Der Fall hatte im vergangenen Jahr in der Gegend rund um die Christian-Schaurte-Straße auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil ein Anwohner auf die blutende Frau aufmerksam geworden war. Sie setzte dann selbst den Notruf ab. Laut Polizeibericht hatte es nicht lange gedauert, bis der Tatverdächtige aus Meerbusch gefasst werden konnte – in einem Neusser Krankenhaus. Dort war er wegen der Schnittverletzung an seiner Hand behandelt worden.