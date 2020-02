Haftrichter vorgeführt : Mann möchte Spirituosen in Neuss klauen und wird auf frischer Tat ertappt

Mann möchte Spirituosen in Neuss klauen und wird auf frischer Tat ertappt

Neuss Ein Ladendetektiv überführte am Donnerstagnachmittag , gegen 14:40 Uhr, einen Dieb auf frischer Tat. Der 34-jährige Mann war mit mehreren Spirituosen in seiner Tasche erwischt worden

Das teilt die Polizei mit. Als der Mann, ohne zu bezahlen, einen Discounter in Neuss an der Kanstraße verlassen wollte, stellte ihn der Zeuge zur Rede. Polizeibeamte nahmen den 34-jährigen Tatverdächtigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, vorläufig fest.