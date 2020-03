Einbruch in Neuss : Unbekannte stehlen Geld und Playstation

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Dienstag waren Einbrecher in Neuss-Reuschenberg an der Lutherstraße unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort traf es ein Einfamilienhaus, dessen Wohnzimmerfenster zwischen 6 Uhr und 13.05 Uhr aufgehebelt und auch eingeschlagen wurde. Entsprechende Spuren konnten von der Polizei gesichert werden. Deren Auswertung dauert momentan noch an. Im Haus durchsuchten sie große Teile des Mobiliars nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen fiel den Tätern Geld und eine Playstation in die Hände.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die in einem möglichen Zusammenhang mit der geschilderten Tat stehen, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

(NGZ)