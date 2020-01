Vorfall in Krefeld : Einbruch in Reihenhaus - Zeugen gesucht

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Krefeld Am Mittwochabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im Zeitraum von 18:45 bis 19:30 Uhr entfernten die Einbrecher das Gitter eines Lichtschachtes und gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus.

Sie durchsuchten das Haus und flüchteten unerkannt durch die rückwärtige Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an mailto:hinweise.krefeld@polizei.nrw.de - hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)