Korschenbroich: Hochzeitsfeier mit 200 Gästen eskaliert - Polizei schlichtet Massenschlägerei

Korschenbroich Eine Hochzeitsfeier mit 200 Gästen ist in der Nacht zu Samstag aus dem Ruder gelaufen. Mehrere Gäste waren in eine Massenschlägerei verwickelt. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei Neuss musste in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz auf einer Hochzeitsfeier in Korschenbroich ausrücken, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Gegen 0.30 Uhr waren die Beamten verständigt worden, weil in einer Veranstaltungshalle mehrere der 200 Hochzeitsgäste in eine Massenschlägerei verwickelt waren.