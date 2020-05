Illegales Straßenrennen in Neuss : Polizei stoppt 24-jährigen Raser in Norf

Neuss Er missachtete Vorfahrtsregeln, die zulässige Höchstgeschwindigkeit und brachte einen Fußgänger in eine gefährliche Situation: In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen jungen Raser gestoppt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Neuss ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens. Das teilt die Behörde mit. Demnach war ein 24-jähriger Neusser in der Nacht zu Freitag gegen 0.25 Uhr auf der Ruhrstraße in Norf unterwegs. Dort testete er offenbar die Beschleunigung seines Audi A4 und missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand die Vorfahrtsregeln, die zulässige Höchstgeschwindigkeit und war unvorsichtig an einem Zebrastreifen. Es sei sogar zu einer gefährlichen Situation mit einem Passanten gekommen, der sich auf der Fahrbahn befand.