Nächtliche Hubschrauber-Einsätze über Neuss Auf Verbrecherjagd mit Wärmebildkamera

„Die Piloten tragen Restlichtverstärkerbrillen“, sagt Jörg Schmalfeld. Auch wenn es am Boden zappenduster scheint, können diese Geräte immer noch ein Bild darstellen. An Bord ist außerdem ein Wärmebildsystem für die Suche nach Menschen oder Spuren am Boden. Das Modell im Airbus H145 kann laut Hersteller Temperaturunterschiede von 0,02 Grad wahrnehmen und als Wärmesignatur fürs menschliche Auge sichtbar machen. Solche Videos können auch live an die Leitstelle übertragen werden. Um die Technik zu bedienen, sitzt in jedem Hubschrauber neben den beiden Piloten ein sogenannter Operator.