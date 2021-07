Begleiterin uriniert vor Polizisten : Zwei Männer schlagen auf 18-Jährigen in Neuss ein

Zwei Männer schlagen auf 18-Jährigen in Neuss ein

Die 22-jährige Begleitung der Täter nahmen die Polizeibeamten mit, damit sie ihren Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen konnte. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Ein 22-jähriger und 25-jähriger Mann haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Neusser Hauptbahnhof auf einen 18-Jährigen eingeschlagen. Eine 22-Jährige, die die Täter begleitete, urinierte vor einem Polizeibeamten. Welche Konsequenzen erwarten die Drei nun?

Auf Bahnsteig sechs des Neusser Hauptbahnhofs trafen die Beamten der Landes- und Bundespolizei gegen ein Uhr nachts auf die zwei Tatverdächtigen mit ihren zwei Begleiterinnen sowie auf das 18-jährige Opfer. Das teilte die Bundespolizei mit. Das Duo soll auf den 18-Jährigen gemeinschaftlich eingeschlagen haben, wodurch sich der junge Mann eine Verletzung an der Hand sowie eine Platzwunde an der Lippe zuzog, teilten die Beamten mit. Der Geschädigte lehnte eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus ab und wurde von seinen Eltern abgeholt.