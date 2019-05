Gesamtschule in Neuss : Unbekannte stehlen Fallschutzplatten von Schulhof

Gesamtschule in Neuss

Neuss An dem Spielplatz der Gesamtschule fehlen einige Fallschutzplatten. Unbekannte haben sie offenbar gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Aufgefallen ist es am Freitag gegen 8 Uhr. Verantwortliche der Gesamtschule an der Aurinstraße bemerkten, dass knapp 14 Quadratmeter der Fallschutzplatten am Spielplatz des Schulhofs fehlen. Das teilt die Polizei mit.