Gefunden in Neuss : Eigentümer sichergestellter Fahrräder gesucht

Damenrad BTWIN. Foto: Polizei

Neuss In der Nacht zu Donnerstag versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus am Pliniusweg im Neusser Augustinusviertel einzubrechen. Bei der Flucht wurden zwei Fahrräder zurückgelassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilt die Polizei mit. Als ein Bewohner in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.50 Uhr nach Hause kam, entdeckte er einen Mann, der sich an der Eingangstür zu schaffen machte. Vom Zeugen gestört, kletterte der vermeintliche Einbrecher auf das Nachbargrundstück und flüchtete von dort weiter in unbekannte Richtung. Bei der Flucht wurden zwei Fahrräder zurückgelassen.

Damenrad Hercules. Foto: Polizei

Es besteht der Verdacht, dass die Bikes aus Diebstählen stammen. Dabei handelt es sich um zwei Damenräder der Hersteller Hercules und BTWIN. Anhand der Rahmennummer konnten die Beamten bislang keinen Besitzer ermitteln. Eine entsprechende Anzeige wegen Diebstahls lag nicht vor. Die Eigentümer werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000.

(NGZ)