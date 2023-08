Gaststätte am Büchel in Neuss Einbrecher hebeln Zigarettenautomaten auf

Neuss · Am Montag überraschte eine Reinigungskraft einen fremden Mann in einer Gaststätte am Büchel. Wie er hineingelangt war und wie viel erbeutet wurde, ist bislang unklar.

22.08.2023, 16:16 Uhr

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach dem mutmaßlichen Täter und einem möglichen Begleiter blieb ohne Erfolg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf bislang ungeklärte Weise waren in der Zeit von Sonntagnachmittag, 20. August, 15 Uhr, bis Montagmorgen, 21. August, 6 Uhr, Täter in eine Gaststätte am Büchel eingedrungen. Auf ihrer Suche nach Wertsachen hatten sie Schubladen und Schränke geöffnet und im Keller einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Angaben zur genauen Tatbeute liegen bislang noch nicht vor. Eine Reinigungskraft hatte am Montagmorgen beim Betreten der Küche einen fremden Mann überrascht. Dieser hatte angegeben, dass er nichts getan habe und mit einem Kumpel in der Gaststätte gewesen sei. Während der Angestellte die Polizei verständigte, war dem Fremden unbemerkt die Flucht gelungen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach ihm und einem möglichen Begleiter blieb ohne Erfolg. Der mutmaßliche Täter wird als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 160 bis 165 Zentimeter groß beschrieben. Er habe eine normale Statur, dunkles schulterlanges Haar, dunkle Bekleidung und eine ungepflegte Erscheinung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die gesuchte Person geben können, werden gebeten, sich unter der 02131 3000 telefonisch zu melden.

(NGZ)