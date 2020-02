Fünf Fakten zur Neusser Stadtbibliothek : Eine Million Medien pro Jahr

Neuss 1. Zahlen Die Stadtbibliothek hat 140.000 haptische und 20.000 elektronische Medien. 13.000 Nutzer sind angemeldet. „Der typische Nutzer ist weiblich und jenseits der 40“, sagt Leiterin Claudia Büchel.

2. Kooperationen Seit vielen Jahren gibt es keine Stadtteilbibliotheken mehr. Die Stadt Neuss unterstützt die kirchlichen Büchereien in den umliegenden Ortschaften mit einem kleinen Betrag. Mit denen und den Schulbüchereien arbeitet die Stadtbibliothek eng zusammen.

3. Führungen Die Stadtbibliothek macht im Jahr an die 100 Führungen, unter anderem für Schulen, Kindergärten, Offenen Ganztag.

4. Spiralcurriculum Das richtet sich an Kindertageseinrichtungen, Familienzentren, Schulen und außerschulische Einrichtungen und bietet Workhops an. So gibt es zum Beispiel für Zehntklässler das angebot „Fit für die Facharbeit“, für Grundschüler das Projekt „Leseduell“ oder für Kitas eine Führung mit Dash-Roboter.