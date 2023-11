Festnahme in Neuss Wohnungsloser dringt nachts in Geldinstitut ein

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann in der Nacht auf der Suche nach Essbarem in das Geldinstitut eingebrochen. Nach dem Genuss von Schokoladenpralinen hatte er die persönlichen Gegenstände mehrerer Mitarbeiter an sich genommen und war dann in einem der Büros eingeschlafen. Einsatzkräfte weckten den in einem Stuhl sitzenden Mann und brachten ihn zur Wache.