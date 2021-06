Wegen Fahrverbot : Mann gibt Führerschein bei Neusser Polizei ab und fährt mit Auto davon

Neuss Ordnungsgemäß gab am Wochenende ein 42-jähriger Neusser bei der Polizei wegen eines einmonatigen Fahrverbots seinen Führerschein ab. Anschließend verließ der Mann das Gebäude und fuhr im Auto davon.

Am Wochenende erschien ein 42-jähriger Neusser bei der Polizeiwache in Neuss. Aufgrund eines einmonatigen Fahrverbots gab er ordnungsgemäß seinen Führerschein für eben diese Dauer in amtliche Verwahrung. Das teilt die Polizei mit. Doch anschließend habe er das Dienstgebäude verlassen und sei wie selbstverständlich in sein Auto gestiegen und davon gefahren.