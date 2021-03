Einsatz am Hauptbahnhof : Fahrgast in Neuss angegriffen - Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Neuss Im Mai vergangenen Jahres wurde die Polizei alarmiert. Nach Zeugenangaben wurde ein Fahrgast am Hauptbahnhof von drei Unbekannten geschlagen. Nun wird mit Bildern nach den Tatverdächtigten gefahndet.

Die Tat ereignete sich bereits am 16. Mai 2020, doch nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Tätern: An jenem Samstagabend wurden Beamte um 20.45 Uhr zum Neusser Hauptbahnhof gerufen. Nach Zeugenangaben kam es an Gleis 1 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das teilte die Polizei am Montag mit.