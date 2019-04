In S11 onaniert : Gesuchter Exhibitionist hat sich gestellt

Köln/Neuss/Dormagen Der Mann, der am Montag, 28. Januar, dieses Jahres in der S11 vor einer Frau onaniert haben soll, hat sich laut einer Mitteilung der Polizei gestellt.

Eine Neusserin hatte den Verdächtigen an diesem Tag in ihrem Abteil gesehen. Bevor sie ausstieg, machte sie eine Gruppe junger Männer auf das Geschehen aufmerksam. Im Anschluss hatte die junge Frau die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen onanierte der Mann in der Stadtschnellbahn aus Richtung Köln nach Dormagen (fährt weiter nach Düsseldorf). Er ist an der Haltestelle Neuss Süd ausgestiegen.