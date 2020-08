Fahndung mit Hubschrauber in Neuss : Einwohnerin will Einbrecher aufhalten und wird verletzt

Neuss In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Bewohnerin durch Geräusche geweckt: Sie stand auf und bemerkte einen Unbekannten, der offensichtlich die Räume durchsuchte. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, gegen 4:20 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Reihenhauses an der Vogelsangstraße durch Geräusche aus dem Erdgeschoss geweckt. Das teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter hatte sich durch die Haustür Zutritt verschafft und durchsuchte augenscheinlich die Räume nach Wertsachen. Die Bewohnerin umklammerte den Tatverdächtigen und es kam zu einer kurzen Rangelei, bei der die Frau leicht verletzt wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne Beute. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verlief ohne Ergebnis.

Die Polizei rät, sich einem Einbrecher nicht in den Weg zu stellen. „Sie wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation“, heißt es. Keiner weiß was, passiert, wenn sich der Dieb in die Ecke gedrängt fühlt und befürchten muss, für lange Zeit ins Gefängnis zu gehen.“ Stattdessen sollte direkt der Notruf der Polizei (110) gewählt werden. Auch sei es hilfreich, wenn Täter und Fluchtfahrzeuge so gut wie möglich beschrieben werden können.