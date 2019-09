Fahndung der Polizei Düsseldorf : Unbekannte stehlen Geldkarte von Neusser Seniorin

Düsseldorf/Neuss Unbekannte stahlen einer 87-jährigen Seniorin aus Neuss die Bankkarte und setzten diese anschließend ein. Nun fahndet die Polizei Düsseldorf mit Lichtbildern nach den unbekannten Tätern.

Nach Angaben der Polizei Düsseldorf wurde die gestohlene Debitkarte im Mai in diversen Geschäften und an Geldautomaten in Düsseldorf eingesetzt. Der Gesamtschaden belaufe sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.