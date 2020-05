Fahndung der Polizei : 22-jährige Sarah aus Neuss wird vermisst

Neuss Die 22-jährige Sarah St. aus Neuss wird vermisst. Eine Fahndung wurde am Mittwoch veröffentlicht. Zuletzt hatte sie am 25. April die Wohnung verlassen.

Das berichtet die Polizei. Demnach hielt sie sich zuletzt bei ihrer Mutter in Neuss auf. Am 25. April habe die Vermisste die gemeinsame Wohnung verlassen, um eine Erledigung zu tätigen. Am Abend habe die Mutter eine Whatsapp-Nachricht erhalten mit dem sinngemäßen Inhalt, dass ohne sie alles besser wäre. Einen Streit habe es nach Angaben der Mutter nicht gegeben, jedoch sei die Vermisste seit dem Tot des Bruders Ende 2019 psychisch auffällig.