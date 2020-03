Fälle in Neuss : Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Fälle in Neuss

Neuss Am Wochenende sind Unbekannte in Neuss-Uedesheim und im Neusser Norden eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das teilt die Polizei mit. Demnach geriet in Neuss-Uedesheim ein Einfamilienhaus in der Martinusstraße ins Visier von Einbrechern. Am späten Freitagabend, zwischen 23.20 Uhr und 23.40 Uhr, versuchten diese erfolglos die Terrassentür aufzuhebeln.