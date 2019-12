Fahndung mit Hubschrauber : Unbekannte sprengen Geldautomaten an Spielhalle in Neuss

(Symbolbild). Foto: Michael Scholten

Neuss An der Hammer Landstraße machten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Montag an einem Geldautomaten zu schaffen. Durch die Detonation wurden Zeugen aufmerksam.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 3 Uhr hörten die Zeugen die Detonation. Sie beschrieben einen weißen Lieferwagen, der kurz darauf in Richtung Rheinallee fuhr.

Offenbar waren die Täter durch Einleiten einer explosiven Substanz an Geldbestände des Automaten gelangt. In die Fahndung nach den Flüchtigen war unter anderem ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Kennzeichen, die von Zeugen abgelesen werden konnten, waren zuvor in Hilden gestohlen worden.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.