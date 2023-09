Ermittlungen in Neuss Unbekannte brechen in Café ein

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 5. September, 15.20 Uhr, bis zum darauffolgenden Mittwochmorgen, 6.40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Café an der Weingartstraße in Neuss. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und waren in das Ladenlokal eingestiegen. Die Diebe entwendeten Bargeld, Lebensmittel und einen Tabletcomputer. Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat zu melden.