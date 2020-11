Ermittlungen in Neuss : Schüsse in der Nordstadt lösen Polizeieinsatz aus

Neuss Am späten Montagabend kam es zu einem Polizeieinsatz an der Neusser Furth: Anwohner berichteten von einem Mann, der mehrmals geschossen haben soll. Bei einem Tatverdächtigen fand die Polizei eine Schrecksschusswaffe.

Zeitgleich mit den Terroranschlägen in Wien hat es am späten Montagabend auch in Neuss einen Einsatz wegen Schüssen gegeben. Wenig später sollte es jedoch Entwarnung geben. Was war passiert? Um 22.10 Uhr wurden die Beamten in die Nordstadt gerufen. Besorgte Anwohner berichteten von einer bis dato unbekannten männlichen Person, die nach ersten Informationen an der Schlesienstraße vor einem Mehrfamilienhaus Schüsse abgegeben haben soll. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.