Ermittlungen in Neuss Diebe nach Diebstahl von Rucksack gefasst

Zwei mutmaßliche Diebe konnten am Mittwoch, 13. September, nach dem Raub eines Rucksacks gefasst werden. Im Rahmen einer Polizeistreife wurden die Beamten gegen 11.30 Uhr, von einem Mann angesprochen, der zuvor beobachtet hatte, wie zwei junge Männer einen Rucksack aus einem Krankentransportwagen entwendet hatten. Dieser war unverschlossen vor einem Altenheim auf der Katharina-Braeckeler-Straße abgestellt worden. Das in dem Rucksack befindliche Mobiltelefon der bestohlenen 31-jährigen Grevenbroicherin konnte an einer Bahnhaltestelle auf der Salzstraße geortet werden.