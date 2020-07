Einsatz in Neuss : Aggressiver Mann würgt Frau auf offener Straße

Neuss Passanten beobachteten am Mittwoch, wie ein 38-jähriger Mann seine 27-jährige Begleiterin angriff. Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich so aggressiv, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden.

Offenbar im Zuge eines Beziehungsstreits ist ein 38 Jahre alter Mann gegenüber seiner Begleiterin (27) am Mittwoch körperlich gewalttätig geworden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Passanten beobachteten den Übergriff gegen 15 Uhr an der „Alten Hammer Brücke“ in Nähe des Rheinufers und riefen die Polizei zu Hilfe.