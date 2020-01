Einsatz in Neuss : Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Frau

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss Am Donnerstag suchte die Polizei mit einem Hubschrauber an der Neusser Furth nach einer vermisst gemeldeten Frau. Am Morgen wurde die Frau wohlbehalten gefunden.

Wie die Polizei berichtet wurde die ältere Dame am Donnerstag gegen Mittag als vermisst gemeldet. Bei einer großangelegten Fahndung im Bereich Neusser Furth kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Das sei bei Großfahndungen nicht ungewöhnlich berichtet ein Sprecher der Polizei weiter.

Gegen Morgen wurde der Einsatz beendet. „Die Frau wurde gefunden, ihr geht es gut und ist wieder bei ihren Verwandten“, sagt der Sprecher.

(ubg)