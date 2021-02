Einsatz in Neuss : Feuerwehr rettet zwei Menschen und einen Papagei aus brennendem Haus

Neuss Am Dienstagmorgen wurde die Feuwehr zu einem Brand in Neuss Norf gerufen: Die Kräfte retteten die Bewohner und einen Papagei und löschten das Feuer.

Gegen 5.45. Uhr wurde die Feuwehr durch die Polizei alaramiert: In einem Mehrfamilienhaus in Neuss Norf hat in einer der Wohnungen die Wohnzimmereinrichtung gebrannt. Das berichtet die Feuwehr. Den Kräften habe sich das Bild eines stark verrauchten Hauses geboten, in dem sich noch Bewohner aufhielten. Unter Atemschutz fand ein Trupp die Bewohner, legte ihnen Fluchthauben zum Schutz vor giftigen Rauchgas an und rettete sie ins Freie. Dort wurden die Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst übernommen.