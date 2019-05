Einbruch in Neuss : Unbekannte stehlen Schmuck

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss Am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Gnadental eingebrochen und haben Schmuck geklaut. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Einbruch am Mittwoch zwischen 14.10 Uhr und 19.40 Uhr. Unbekannte sind in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Tiberiusstraße eingebrochen. Sie hebelten das Küchenfenster auf und durchwühlten die Schränke. Dabei fiel den Tätern Schmuck in die Hände.

Die Polizei konnte Spuren sichern. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

(NGZ)