Einbrecher in Neuss : Unbekannte versuchten offenbar über Gartenmöbel in obere Etage zu klettern

Unbekannte versuchten offenbar über Gartenmöbel in obere Etage zu klettern

Einbrecher in Neuss

Neuss Am Sonntag, gegen 21:15 Uhr, kehrte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Fichtestraße zurück und stellte fest, dass das Gartentor aufgebrochen war.

Zudem hatten Unbekannte die Gartenmöbel so an das Gebäude gestellt, dass ein Aufstieg in die oberen Etagen möglich gewesen wäre. Offenbar wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört. Spuren im Garten zeugen von ihrer Flucht. Die Polizei geht von einem versuchten Wohnungseinbruch aus.