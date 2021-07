Nach Ermittlungen : Einbrecher-Bande soll auch in Neuss aktiv gewesen sein

Neuss Mindestens 29 Wohnungseinbrüche sollen Mädchen, junge Frauen und junge Männer im Alter zwischen laut Bericht der Polizei in Recklinghausen angeblich 12 und 24 Jahren aus Herten und Gelsenkirchen begangen haben. Auch in Neuss sollen sie auf Beute gegangen sein.

Mindestens 29 Wohnungseinbrüche sollen Mädchen, junge Frauen und junge Männer im Alter zwischen laut Bericht der Polizei in Recklinghausen angeblich 12 und 24 Jahren aus Herten und Gelsenkirchen begangen haben. Die sieben Mädchen beziehungsweise jungen Frauen und zwei jungen Männer stehen im Verdacht, seit dem Sommer des vergangenen Jahres in wechselnder Tatbeteiligung in Wohnungen und Häuser eingebrochen zu sein. Sie sollen dabei auch in Neuss auf Beutezug gegangen sein.