Zusammenhang mit Wohnungseinbruch? : Duo flieht nach Verkehrsunfall in Neuss

Neuss Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht rief am Donnerstagmittag, gegen 11.40 Uhr, die Polizei auf den Plan. Noch während der Fahndung erfuhren die Ermittler, dass es in der Nähe einen Einbruch gegeben hat.

Der Kleinwagen ist einer Zeugin aufgefallen, als dieser mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in die Birkenstraße einbog. Dort stoppte das Fahrzeug und aus dem Innenraum sprangen zwei unbekannte Männer, die zu Fuß in Richtung Bergheimer Straße sprinteten. Während der Fahndung nach dem Duo, erhielten die Polizisten Kenntnis von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Lupinenstraße, unweit der oben beschrieben Unfallstelle.