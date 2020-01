Ermittlungen in Niedersachsen : Drogenplantagen - Zwei Neusser unter Verdacht

Ermittlungen in Niedersachsen

Neuss Die Polizei hat zwei Drogenplantagen in den Landkreisen Wesermarsch und Uelzen ausgehoben. Dabei sind zwei Neusser sowie ein Mann aus Belgien ins Visier der Ermittler geraten.

(NGZ)Bei dem Einsatz in Stadland in der Wesermarsch wurden drei Männer vorläufig festgenommen, wie die beteiligten Polizeistellen und Staatsanwaltschaften mitteilten. Dort befand sich der Cannabis-Anbau in einem abgelegenen Rest- beziehungsweise Bauernhof.