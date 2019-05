Schlägerei in Neuss : Männer gehen auf Polizisten los – drei Beamte leicht verletzt

Neuss In der Neusser Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach ersten Erkenntnissen an der Michaelstraße zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen einem 39-Jährigen und einem 50-Jährigen.

Die Situation eskalierte schließlich, die Männer wurden handgreiflich und lieferten sich eine Prügelei. Mitarbeitern des Ordnungsamtes gelang es, die beiden Streithähne zu trennen. Das Ordnungsamt informierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die beiden Männer, die sich durch ihre Prügelei Verletzungen zugezogen hatten, zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Während die vom Ordnungsamt hinzugerufenen Polizisten versuchten, die Gründe für die handfeste Auseinandersetzung in der Innenstadt herauszufinden, kam es zu weiteren Streitigkeiten unter Angehörigen der beiden Streithähne. Die beteiligten Männer gingen aggressiv gegen die Polizisten vor, beleidigten sie und schlugen auf sie ein. Den Beamten gelang es laut Polizeibericht nur mit Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Zwei extrem aggressive junge Männer (19 und 20 Jahre alt) wurden in Gewahrsam genommen. Dadurch wurde die Situation beruhigt. Die beiden Neusser wurden zur Polizeiwache gebracht. Dort mussten sie den Rest des Abends verbringen. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren.

Drei Polizeibeamte erlitten während der Konfrontation Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst jedoch weiter versehen. Die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung in der Innenstadt geführt haben, sind noch nicht im Detail geklärt. Nach ersten Erkenntnissen könnten Schulden zu der Auseinandersetzung geführt haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

(NGZ)