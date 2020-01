Einsatz in Dormagen : Einbruch in Pflanzengeschäft

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Dormagen Bei einem Einbruch in die Filiale eines Pflanzengeschäftes an der Lübecker Straße im Gewerbegebiet Top-West fiel den Tätern in der Nacht zum Donnerstag Geld in die Hände.

Nach ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher durch die Eingangstür in die Räume der betroffenen Firma ein. Die Polizei erhielt gegen 3 Uhr Kenntnis vom Einbruch. Eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise auf den Einbruch werden erbeten unter 02131 3000.

(NGZ)