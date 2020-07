Bus in Neuss : Unbekannte stehlen Handtasche einer mehr als 80 Jahre alten Frau

Neuss Erst redete die Seniorin im Bus mit zwei Mädchen, dann stellte sie fest, dass ihre Handtasche fehlt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Am Montagmittag, 13. Juli, entwendeten Diebe die Handtasche einer mehr als 80 Jahre alten Neusserin. Das teilt die Polizei mit. Die auf einen Rollator angewiesene Seniorin war gegen 13 Uhr an der Haltestelle "Friedrichstraße" in den Bus der Linie 851 in Richtung Furth gestiegen. Dort kam sie in ein Gespräch mit zwei Mädchen. Am Ziel angekommen, stellte die ältere Dame den Verlust ihrer Handtasche fest. Diese lag zuvor in ihrer Rollatortasche, deren Reißverschluss nun geöffnet war.