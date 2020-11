Brand in Neuss : „Dramatische Lage“ - mehrere Verletzte durch Feuer in Wohnhaus

Neuss Am Samstagabend sind bei einem Brand in einem Wohnhaus mehrere Menschen verletzt worden. Fünf Personen mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner aus dem stark verrauchten Haus.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend um 20.53 Uhr zu dem Kellerbrand in einem Wohnhaus auf der Bergheimer Straße in Neuss alarmiert worden. „Die zuerst eintreffenden Kräfte fanden eine dramatische Lage vor“, berichtet die Feuerwehr: Das Treppenhaus war voller Rauch, die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen. „Mehrere Bewohner waren bereits aus den Fenstern auf die Fenstersimse gestiegen und wollten durch einen Sprung in die Tiefe dem Rauch entgehen“, berichten die Rettungskräfte.