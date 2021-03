Durchsuchungen in Neuss, Krefeld und Solingen : Bande mit neuem Enkeltrick - Polizei in Heinsberg fasst Clan-Mitglieder

Osnabrück/Neuss/Krefeld/Solingen Mit einer neuen Enkeltrick-Masche haben Betrüger versucht, ältere Leute um ihr Geld zu bringen. Bei einer Übergabe hat die Polizei in Heinsberg zwei Mitglieder einer Bande festgenommen, daraufhin wurden Wohnungen in Neuss, Krefeld und Solingen durchsucht.

Mit einer neuen Enkeltrick-Masche haben Betrüger rund um Osnabrück versucht, ältere Leute aufs Kreuz zu legen. Ein angeblicher Polizeibeamter gab vor, dass ein Neffe oder Enkelkind einen Unfall verursacht hätte und man nun zur Abwendung rechtlicher Konsequenzen (Haft, Führerscheinentzug oder Krankenhauskosten) Geld in meist fünfstelliger Höhe benötigen würde. Neben Bargeld würden auch Gold oder Schmuck infrage kommen. Im Hintergrund weinte manchmal jemand. Am vergangenen Mittwoch nahm die Polizei in Heinsberg zwei Mitglieder (28 und 36 Jahre) einer Bande mit Clan-Bezug bei einer Übergabe fest und bewahrte eine 86-Jährige vor dem Verlust von 42 000 Euro, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück.