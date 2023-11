Unfall in Neuss 15-Jähriger schwer verletzt

Der 15-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzung. Er wurde noch vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft nun, ob der 21-jährige Fahrer des Fahrzeugs sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gehalten hat. Das Auto des 21-Jährigen wurde vorerst als Beweismittel sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Während des Bergungs- und Rettungseinsatzes vor Ort musste außerdem die Kölner Straße in der Höhe des Unfalls in beide Fahrtrichtung für etwa eine Dreiviertelstunde gesperrt werden.