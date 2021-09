Kurz vor Kreuz Neuss-West : Autobahn 46 nach Bus-Brand teilweise gesperrt

Neuss Auf der A46 ist am Freitagmittag ein Gelenkbus hinter der Anschlusstelle Holzheim in Fahrtrichtung Neuss ausgebrannt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, derzeit laufen Nacharbeiten. Die Autobahn ist im betroffenen Bereich aktuell gesperrt.

Der Brand des Busses war gegen 11.25 Uhr gemeldet worden. „Die Autobahn wird in diesem Bereich wieder freigegeben, sobald die Arbeiten der Feuerwehr vor Ort beendet sind und geklärt ist, ob die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde“, erklärt ein Sprecher der Autobahnpolizei in Düsseldorf.