Polizei im Einsatz : 83-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei ermittelt in einem Unfall in Norf. Foto: Michael Scholten

Norf Schwer verletzt wurde eine Seniorin am Mittwoch bei einem Unfall.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 83 Jahre alte Radfahrerin gegen 8.15 Uhr auf der Uedesheimer Straße in Richtung Nievenheimer Straße. Ein 87-Jähriger bog mit seinem Auto zum selben Zeitpunkt von der Süd- auf die Uedesheimer Straße nach rechts ab. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.