Unfall in Derikum : 22-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Warum der Fahrer gegen den Baum fuhr, ist noch nicht bekannt. Foto: Patrick Schüller

Derikum Schwer verletzt, aber nach Angaben der Polizei nicht lebensgefährlich, wurde ein 22 Jahre alter Autofahrer, der am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Baum an der Mainstraße in Derikum fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Warum er gegen den Baum in einer Kurve gefahren war, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.