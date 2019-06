Neuss vor der Session : Blaue Funken stellen das Neusser Prinzenpaar

Neuss Auch die nächste Novesia stammt aus dem Kreis der Novesia-Garde, der Tanzformation der Blauen Funken. Denn nach Mandy Gilles soll in der kommenden Session Cornelia Breuer-Heck (39) das Narrenzepter schwingen.

An ihrer Seite wurde am Freitag im Hotel Holiday Inn Ehemann Bernd Heck (47) als neuer Prinz Karneval vorgestellt. Er gehört seit 2015 zur Garde der Blauen Funken, die sechsmal elf Jahre alt werden und im Jahr ihres närrischen Jubiläums das Prinzenpaar stellen. Die Vorstellung des Prinzenpaares, das tags zuvor von den Delegierten der 22 Mitgliedsgesellschaften des Karnevals-Ausschusses gewählt worden war, übernahm KA-Präsident Jakob Beyen. Beyen, der am Freitag die neue Wagenbauhalle in Büttgen übernehmen konnte, bleibt noch ein Jahr geschäftsführender Präsident. Vizepräsident und zunächst für ein Jahr Nachfolger des verstorbenen Rainer Franzen ist Markus Titschnegg.