Blaue Funken in Neuss Sessionseröffnung mit Kaiser „Negus Negesti“

Dort hat die Debatte über „kulturelle Aneignung“ die Fastnachtsvereine scheinbar noch nicht erreicht, denn mit seinem Kanzler Marcel, genannt „der Destillierte“, reiste seine Tollität Sascha vom Muotadorf an, der als „Kaiser Negus Negesti XL“ die 1936 gegründete Gesellschaft Negus präsentiert und in der Eventhalle royal gefeiert wurde. Seine Durchlaucht sprach sogar eine Gegeneinladung an den Vierwaldstätter See aus, so dass sich die Funken auf ein karnevalistisches Auswärtsspiel freuen dürfen.