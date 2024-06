Landesweite Aktion „Black Week“ Überlastete Kitas im Rhein-Kreis schlagen Alarm

Denn die sind zahlreich: Personalnot, Überlastung, Unterbesetzung und Unterbezahlung gehören in vielen Einrichtungen zum Alltag. „Die gesamte soziale Infrastruktur in NRW steckt in einer bedrohlichen Krise“, betont Hartmut Krabs-Höhler, Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege in NRW. Auch die T-Shirts mit der Aufschrift „Ich bin zwei Fachkräfte“, welche die Mitarbeiter in der Weckhovener Kita am Mittwoch tragen, senden eine deutliche Botschaft. „Viele von uns leisten zeitweise das, was eigentlich ein Job für zwei wäre. Das machen wir, weil uns das Wohl der Kinder am Herzen liegt“, erklärt Jennifer Huisgen, Leiterin der DRK-Kita „Am Hummelbach“. Dennoch steht für sie fest: So kann es nicht weitergehen.